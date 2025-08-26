Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: 'Millet Hepsini Not Ediyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'taki Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin önemini vurguladığı konuşmasında hem Türkiye'ye hem de aynı coğrafyadaki mazlumlara sahip çıktıklarını belirterek "Terörsüz Türkiye" süreciyle alakalı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'ye ve İsrail zulmü altındaki Gazzelilere selam göndererek başladığı konuşmasında "Müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hınca hınç dolduran kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençler dünyaya "Biz buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız" mesajını verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

'BEKA KONUSUNDA BOYUN EĞMİYORUZ'

Malazgirt'te destan yazan kahramanları işaret eden Cumhurbaşkanı, "Onların uğruna hayatlarını kaybettiği mukaddes değer işte buradadır. Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade buradadır. Millet olarak 954 yıl önce Malazgirt Ovası'nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaretle istikbale yürüyoruz. Her türlü engele rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz. Bekası söz konusu olduğunda boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mazlum ve mağdurlarında umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz. Filistin davasına sahip çıkan bir ülkemiz var" dedi.

'SÜRECİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLAR NOT EDİLİYOR'

Ülke gündeminden düşmeyen "Terörsüz Türkiye" sürecine devam eden Erdoğan, "Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimlerin alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Umut havasının önünde bu sefer kimse duramayacak" diye konuştu.

'YÖNÜNÜ ANKARA VE ŞAM'A DÖNENLER KAZANACAK'

Türkiye'nin 86 milyon olarak tarihin, kültürün ve inançların bir araya getirdiği büyük bir aile olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak bizim. Bunu Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, daha önce gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi