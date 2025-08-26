Özgür Özel 'Zafer Yolu' Yürüyüşüne Katıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlere CHP’li yöneticilerin yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yeniden CHP’ye katılan Muharrem İnce ve partililer de eşlik etti

Şuhut’a dördüncü kez geldiğini belirten Özel, bu kez partisinin genel başkanı olarak bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Afyonkarahisar Belediyesinin Burcu Köksal’a emanet edilmesinden duyduğu gururu dile getiren Özel, Muharrem İnce'nin CHP'ye katıldığını anımsatarak, "O da bizimle birlikte. Bugün de bu yolu beraber yürüyeceğiz. Biz Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin bütün demokratlarıyla beraber, bu ülke kurtulsun, düze çıksın isteyen bütün demokratlar hep birlikte yol yürümeye geldik. Atamız 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'da bu yolu yürüdü ve sonunda ülkeyi kurtardı. Biz de ondan ilhamla Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı ve bu ülkede yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Partisinin ilçe başkanlığını “babaevi” olarak nitelendiren Özel, Şuhut’ta Atatürk’ün de bir “babaevi” olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Ağustos’ta karargâhını taşıdığı ve Büyük Taarruz’un planlarını yaptığı Atatürk Evi'ni partililerle birlikte ziyaret etti.

Özgür Özel, "Yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız" dedi.

Özel, daha sonra Çakırözü köyünden Kocatepe’ye yürüdü. Beraberindekilerle birlikte Büyük Taarruz’un emrinin verildiği Kocatepe’deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’na ulaşan Özel, burada anma etkinliklerine katıldı.

Kaynak: AA-DHA