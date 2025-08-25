Özel'den Bir 'Murat Çalık' Tepkisi Daha: 'Hastalığı Nüksederse Cevabını Kim Verecek?'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı cezaevi ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın halen tahliye edilmemesine tepki gösteren Özel, "Mehmet Murat Çalık’ın anasına acırım, dedesine acırım. Yoksa bu sürecin AK Parti’yi nasıl zayıflattığını hep birlikte gördük.

Bizim oradaki bütün iyi niyetimize rağmen, yapılması taahhüt edilen işlemlerin sadece belli değerlerle alınıp yollanması ve Murat Çalık’ın siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HASTALIĞI NÜKSEDERSE AİLESİNE NE DİYECEKSİNİZ?'

Murat Çalık'ın hastane raporlarındaki durumun açık şekilde ortada olduğunu vurgulayan Özel, "Suçu ispata muhtaç, iddianame çıktığında herkesin göreceği işlerden, İmamoğlu’nun en yakını budur deyip, onun üzerinden bir algı yürütmek için algı yürütmek için yapılan işlerden biri. Beraat Edeceği kesin. Bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir? Ne diyeceğiz ailesine?

Bir sürü başka tedbir de varken, böyle riskli birinin cezaevinde tutulmasını asla kabul etmiyoruz. birinci hastane raporu netken, ikincisinde şehir hastanesine götürülüp başımıza bunların getirilmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi