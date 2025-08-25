Sosyal Medya Paylaşımı Tepki Çekmişti: Bengi Başer'e Bir Suç Duyurusu da DEM Parti'den

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşım yapan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında bir suç duyurusu da DEM Parti’den geldi.

X’ten yaptığı paylaşımda, 'insan alt türleri' ifadesini kullanan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile nefret suçu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

DEM Parti’nin suç duyurusunda, Başer'in söz konusu paylaşımıyla Kürt halkını topluca hedef gösterdiği vurgulanırken, paylaşımın halkın bir kesimini etnik kimliği nedeniyle aşağıladığı, suçla ilişkilendirdiği, toplumsal barışı ve birlikte yaşamı doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.

DEM Parti’nin başvurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. ve 66. maddeleri ile uluslararası sözleşmeler uyarınca vatandaşların eşitlik ve onur içinde yaşama hakkı korunmaktadır. Ancak şüphelinin bu paylaşımı anayasal güvenceleri ihlal ettiği gibi, halkın bir kesimini ötekileştirici ve suçla özdeşleştirici söylemiyle toplumsal huzura ve barış sürecine zarar vermektedir. Özellikle çözüm ve barış politikalarının tartışıldığı bu dönemde, şüphelinin nefret içerikli dili, toplumdaki gerginlikleri artırma potansiyeli taşımakta ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturmaktadır."

Kaynak: ANKA