Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Soruşturmaları Üzerinden CHP'ye Yüklendi

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın ekonomide reform yılı olacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Halkın kaynaklarını sömürerek semirenler için artık deniz bitmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplandı. Erdoğan, 1 saat 45 dakika süren toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* (İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısı) Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.

EKONOMİDE 2026 HEDEFİ

* Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı.

* 2026 senesini ekonomide de 'reform yılı' olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz.

CHP'YE YÜKLENDİ

* (CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması) Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir.

* Hedefimiz, demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır.

* (Zengezur Koridoru) Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır.

ORMAN YANGINLARI

* Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda, aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz. Yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncüyüz.

GURBETÇİLER İÇİN MESAJ VERDİ

* Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin, üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir. Emekleriyle, mücadeleleriyle, sayısız başarılarıyla gurbeti sılaya dönüştüren bu kardeşlerimizin ötekileştirilmesine asla müsaade etmeyiz.

Kaynak: AA

