Bir Belediye Başkanı Daha CHP'den İstifa Etti

Son seçimlerde CHP’den Göle Belediye Başkanı seçilen Gökhan Budak’ın partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın istifasına için henüz net bir açıklama yapılmazsan, istifa gerekçeleri de kamuoyu ile paylaşılmadı.

Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de 20 yıla yakın süredir devam eden AKP dönemini bitiren isim olmuştu.

ÇERÇİOĞLU DA AKP'YE KATILMIŞTI

CHP'de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da istifa ederek AKP'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun istifası günlerce Türkiye'nin gündeminden düşmemiş ve başka belediye başkanlarının da AKP'ye katılabileceği konuşulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi