Bir Belediye Başkanı Daha CHP'den İstifa Etti

CHP'den aday olarak 20 yıl sonra Göle Belediyesi'ni AKP'den alan isim olan Gökhan Budak, partisinden istifa etti. Budak, istifa gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bir Belediye Başkanı Daha CHP'den İstifa Etti
Son seçimlerde CHP’den Göle Belediye Başkanı seçilen Gökhan Budak’ın partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın istifasına için henüz net bir açıklama yapılmazsan, istifa gerekçeleri de kamuoyu ile paylaşılmadı.

Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de 20 yıla yakın süredir devam eden AKP dönemini bitiren isim olmuştu.

ÇERÇİOĞLU DA AKP'YE KATILMIŞTI

CHP'de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da istifa ederek AKP'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun istifası günlerce Türkiye'nin gündeminden düşmemiş ve başka belediye başkanlarının da AKP'ye katılabileceği konuşulmuştu.

