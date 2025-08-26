DEM Parti'den Kritik İmralı Ziyareti! Günü Belli Oldu
DEM Parti heyeti, "süreç" komisyonunun toplanmasının ardından ilk kez perşembe günü İmralı'ya gidiyor.
DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere perşembe günü İmralı Cezaevi’ne gitmeye hazırlanıyor. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.
KOMİSYONDAN SONRA İLK GÖRÜŞME
Heyetin bu ziyareti, TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun çalışmalarının ardından gerçekleşecek ilk görüşme olacak. TBMM’de kurulan komisyon, bugüne kadar 5 kez toplandı ve Türkiye’de barış, demokrasi ve kardeşlik temelli bir çözüm süreci için çalışmalarını sürdürüyor.
