DEM Parti'den Kritik İmralı Ziyareti! Günü Belli Oldu

DEM Parti heyeti, "süreç" komisyonunun toplanmasının ardından ilk kez perşembe günü İmralı'ya gidiyor.

Son Güncelleme:
DEM Parti'den Kritik İmralı Ziyareti! Günü Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere perşembe günü İmralı Cezaevi’ne gitmeye hazırlanıyor. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

KOMİSYONDAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Heyetin bu ziyareti, TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun çalışmalarının ardından gerçekleşecek ilk görüşme olacak. TBMM’de kurulan komisyon, bugüne kadar 5 kez toplandı ve Türkiye’de barış, demokrasi ve kardeşlik temelli bir çözüm süreci için çalışmalarını sürdürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Özgür Özel 'Zafer Yolu' Yürüyüşüne Katıldı Özgür Özel 'Zafer Yolu' Yürüyüşüne Katıldı
Sosyal Medya Paylaşımı Tepki Çekmişti: Bengi Başer'e Bir Suç Duyurusu da DEM Parti'den Bengi Başer'e Bir Suç Duyurusu da DEM Parti'den
11 Milyon Euro Çöp Oldu! Sambacı Yıldız Fenerbahçe’de Top Oynamadan Takıma Veda Ediyor: Jose Mourinho Kapının Önüne Koydu Top Oynamadan Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
ÇOK OKUNANLAR
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü
Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor! Vietnam Diken Üstünde... 100 Binler Tahliye Ediliyor!