Hatimoğulları'ndan Komisyona Çağrı: 'Cesur Olun, İnisiyatif Kullanın'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM’de kurulan komisyonun zaman kaybetmeden terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları, Öcalan’ın bu komisyonun kurulmasını ısrarla talep ettiğini ve parlamentoda önemini defalarca dile getirdiğini belirterek, "Bugün bu sürecin baş müzakerecisi Sayın Abdullah Öcalan'sa, Mecliste komisyonun zaman kaybetmeksizin acilen görüşme gerçekleştirmesi ve dinlemesi çok önemlidir. Bizler, PKK ve devlet arasındaki görüşmelerdeki baş müzakereci tek müzakereci kendisidir. Ve kendisiyle görüşülmeyen ya da görüşmenin aksatılması, uzatılması bütün bunlar bu sürecin aksaması anlamına gelir ki bu Türkiye halklarının asla isteyebileceği bir şey değildir. O nedenle bu görüşmeler derhal gerçekleşmelidir." dedi.

Hatimoğulları, Adana’da partililerle bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Kürt halkı başta olmak üzere özgürlük ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm kesimlere teşekkür etti. "Bu coğrafyada en ağır bedelleri ödeyenler sizlersiniz. Özellikle Barış Anneleri, evlatlarını kaybedenler, köyleri yakıldığı için Çukurova’ya göç etmek zorunda kalan Kürt aileler, ağır bedeller ödedi" ifadelerini kullandı.

Barış Anneleri’nin mücadele azmine dikkat çeken Hatimoğulları, "Bugün barış konuşulabiliyorsa bunda beyaz tülbentli annelerin yıllardır sürdürdüğü mücadelenin büyük payı vardır" dedi. Evlatlarının cenazelerinin kargo ile gönderilmesine, mezar taşlarının parçalanmasına ve bazı annelerin çocuklarının kemiklerine ulaşamamasına rağmen barış talebinden vazgeçmediklerini belirtti.

'TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

Hatimoğulları, Türkiye’de önemli bir sürecin ekim ayında başladığını ve 27 Şubat’taki Öcalan çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Çağrının ardından PKK Kongresi'nin fesih kararı aldığını ve 11 Temmuz'da Süleymaniye'de düzenlenen silah yakma törenine katıldıklarını anlatan Hatimoğlulları, "Orada çok güçlü bir mesaj verildi. 'Bizler silahları yakarak yepyeni bir mücadelenin sayfasını açıyoruz. Demokratik mücadelenin yasal ve hukuki zemininde haklarımızın kabul edilmesi için vereceğimiz mücadelenin çok önemli bir dönemecidir' dediler. Hakikaten bu anlamlı bir yaklaşımdı" dedi.

Hatimoğulları, Öcalan’ın barış ve demokratik toplum çağrısının Türkiye’nin demokratikleşme ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı ve "Demokratik olmayan bir Türkiye’de hiçbir halk hakkını alamaz, hiçbir barış kalıcı olamaz. Kalıcı barış için Türkiye'nin demokratikleşmesi şarttır." ifadelerini kullandı. Ayrıca bu çağrının işçilere, yoksullara ve emekçilere de seslendiğini belirtti.

Hatimoğulları, AYM ve AİHM kararlarının uygulanarak Can Atalay, Osman Kavala, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasının sürecin ruhuna ve tarihsel önemine hizmet edecek adımlar olduğunu belirterek, bu adımların derhal atılması gerektiğini söyledi.

KOMİSYONA ÇAĞRI

Komisyon çalışmalarına dair de çağrıda bulunan Hatimoğulları, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, bu uygulamaların süreci sabote ettiğini ifade etti. Hatimoğulları, "Bu operasyonlar, süreci sabote etmektedir. Bu operasyonlar, muhalefetin oluşturduğu Türkiye'nin yarısının bu sürece uyum sağlamasının önünde engel teşkil etmektedir. Barış toplumsallaşmalı ve siyasi partiler üstü bir yaklaşımla sahiplenilmelidir." dedi.

'CESUR OLUN, İNİSİYATİF KULLANIN'

Komisyonun demokratik entegrasyon yasaları, özgürlük yasaları, infaz yasası ve özel yasalar gibi kritik konularda acil çalışmalar yapması gerektiğini belirten Hatimoğulları, ekim ayına kadar önemli ilerleme sağlanmasının şart olduğunu söyledi. Komisyona "Cesur olun, inisiyatif kullanın" çağrısı yapan Hatimoğulları, "Türkiye'nin ve halkların barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Burada kimse dar parti çıkarları ya da seçim hesabı yapmamalı. Ezberleri bozalım, cesaretle kitlelerimizi barışa ikna edelim" dedi.

Ayrıca, komisyonda yaşanan bir uygulamayı da eleştiren Hatimoğulları, "Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlendi ancak Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşmasına izin verilmedi. Kürt sorununun barışçıl çözümü için kurulan komisyonda anneler ana dillerinde konuşamıyorsa bu kabul edilemez. Bu iyi niyet göstergesi değildir ve komisyon bu yanlıştan derhal dönmelidir" diye konuştu.

