Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacak ve kabine toplantısını Ahlat’ta gerçekleştirecek. Erdoğan’ın konuşmasında “terörsüz Türkiye” süreci ve iç barışa dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Ahlat'ta Tarihi Kabine Toplantısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Mesaj Verecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesini toplayacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan’ın bugün Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek etkinliklere katılacağını ve kabine toplantısının Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Duran, Erdoğan’ın 26 Ağustos Salı günü Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geleceğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın mesajını, “Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız. Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz” sözleriyle ilettiğini ifade etti.

BAHÇELİ DE GİDİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın imzasıyla yayımlanan “Malazgirt Savaşı Genelgesi”nde ise Cumhurbaşkanlığı tarafından 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek resmi kutlamalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağını bildirildi.

SELVİ'DEN 'AHLAT' ANALİZİ

Hürriyet köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın Ahlat ziyareti sırasında vereceği mesajlara dair bir yazı kaleme aldı. Selvi, geçen yılki Malazgirt konuşmasında Cumhurbaşkanı’nın “iç cepheyi tahkim etme” çağrısı yaptığını ve ardından terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararları ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin attığı adımların Türkiye’de güvenlik ve siyasi iklimi değiştirdiğini vurguladı.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'

Selvi’ye göre, bu süreçte Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Bahçeli’nin destekleyici tutumu, Türkiye’de “iklim değişikliği” etkisi yarattı. Selvi, “Eğer bu süreci başarıyla sonuçlandırabilirsek Türkiye bir model olacak. Ayağındaki prangalardan kurtulan Türkiye, bölgenin yükselen yıldızı olacak” değerlendirmesini yaptı.

OKÇULAR VAKFI ETKİNLİKLERİNE KATILACAK

Selvi, Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ahlat’ta kabine toplantısının yanı sıra Okçular Vakfı’nın düzenlediği törenlere de katılacağını belirtti. 26 Ağustos’ta Malazgirt’te yapacağı konuşmada ise “terörsüz Türkiye” sürecine dair gelinen noktayı özetlemesi ve geleceğe yönelik yeni perspektifler sunması bekleniyor.

