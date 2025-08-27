Tülay Hatimoğulları Komisyondan Beklentiyi Açıkladı: 'Öcalan'la Bir An Önce Görüşülmeli, Silah Bırakanlar İçin Yasa Çıkarılmalı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV’de katıldığı programda Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’na dair açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, komisyonun tarihi bir misyona sahip olduğunu belirterek, sürecin zamana yayılmadan ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Toplumun en acil beklentisinin yasal düzenlemeler olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Toplum olarak en acil beklenti, bir an önce bu yasaların hayata geçmesini sağlayacak teknik hazırlıkların yapılması. “Bu komisyonun yasa yapma yetkisi yok ama bu komisyonun şu yetkisi var: Mevcut olan bu sürecin ilerletilmesi için toplumun beklentisi olan yasaların çıkarılmasını, bu yasal düzenlemelerin hızla yapılmasıyla ilgili önerileri geliştirmesi.” dedi. 1 Ekim’den itibaren Meclis’in açılacağını hatırlatan Hatimoğulları, ilgili ihtisas komisyonlarının hızlıca çalışmalara başlaması gerektiğini ifade etti.

Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu toplantılarını sürdürüyor

'BİR AN ÖNCE ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜLMELİ'

Hatimoğulları, sürecin sağlıklı ilerlemesi için terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın komisyonla görüşmesinin önemli olduğunu söyledi. Hatimoğulları, “Bizim bu komisyondan tabii ki toplumun da en önemli beklentisi, başta Kürt halkı olmak üzere en önemli beklenti komisyonun Sayın Öcalan'la bir an önce görüşme sağlaması. Bu çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Öcalan’ın “baş müzakereci” olarak kabul edildiğini hatırlatan Hatimoğulları, dünya örneklerinde de barış süreçlerinde benzer görüşmelerin yapıldığını belirtti. Hatimoğulları, "Siyasi partilerin bu anlamıyla tereddütleri olduğunu da biliyoruz ama gerçekten hiç kimsenin bir tereddüde düşmesine gerek yok

Dünya deneyimlerinde, çatışma ve çözüm süreçlerinde tarafın, bir tarafın muhatabı olan, baş müzakereci olarak ilan edilmiş bir insanla zaten görüşülmesi, bu sürecin hızlanması bakımından, hızla ilerletilmesi bakımından önemli." şeklinde konuştu.

'YASA BEKLENTİSİ VAR'

PKK’nın 27 Şubat’ta aldığı fesih kararına da değinen Hatimoğulları, örgütün silahsızlanma sürecine girdiğini söyledi. Bu sürecin ilerlemesi için demokratik yasaların bir an önce çıkarılması gerektiğini, "Bizler de bu tarihi ana tanıklık ettik. Ve bundan sonra bu silahsızlanma sürecinin devam etmesiyle ilgili Türkiye'de belli başlı kimi demokratik yasaların çıkmasıyla ilgili ciddi bir beklenti var." sözleriyle belirtti.

'BİNLERCE İNSAN VAR'

Özellikle infaz ve Terörle Mücadele Kanunu’na işaret eden Hatimoğulları, "2 Haziran'daki düzenleme beklentileri karşılamadı... İnfaz düzenlemesi. mesela işte silah bırakanlar için bir özel yasanın çıkması. Hani silah bırakan nereye gidecek, ne yapacak? Üç beş insandan bahsetmiyoruz. Binlerce insan var. ve buradaki bir demokratik entegrasyon nasıl gerçekleşecek? Bütün bunlarla ilgili çok ciddi yasal düzenlemelere elbette ihtiyaç var." dedi.

'DEVLET ÖCALAN'I MUHATAP ALDI'

Hatimoğulları, Öcalan'la görüşülmesinin neden önemli olduğuna yönelik soruya "Bu sürecin daha da ilerletilmesi için baştan beri devletin muhatap aldığı kişi Sayın Öcalan'dı. Ve dolayısıyla devletin muhatap aldığı bir insanın bu kadar önemli ve bu amaç için kurulmuş olan bir komisyonun görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Zaten Sayın Bahçeli direkt şunu söyledi. 'Gelsin mecliste konuşsun' dedi Sayın Öcalan için." hatırlatmasını yaptı ve şöyle devam etti:

'GÖRÜŞMEMEK TARİHİ EKSİKLİK OLUR'

"En asli muhataplardan biri olan Sayın Öcalan'la görüşmemek tarihi bir eksiklik olur. Ve dolayısıyla bu görüşmenin gerçekten bir an önce görüşmesi çok kıymetli, çok önemli olacaktır. Ve biz ümit ediyoruz ki komisyon zaman kaybetmeksizin bu görüşmeyi gerçekleştirir. Şunu bilelim ki Sayın Öcalan kendi örgütü üzerinden çok önemli etkisi olan bir insan. Ve kendi örgütünü bugüne kadar bu gelinen aşamada kendisi ikna etmiştir. Bundan sonraki aşamada da zaten kendisi ikna edecektir. Bu kadar bu sürecin en önemli öznesi olan bir insanla görüşülmemesi dediğim gibi tarihi bir eksiklik olur."

Kaynak: Haber Merkezi