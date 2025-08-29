DEM Parti Heyeti'nden 'İmralı' Açıklaması: 'Öcalan Üç Kilit Kavramı İşaret Etti'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti İmralı Heyeti, "süreç" komisyonunun dün gerçekleşen yedinci toplantısıyla aynı saatlerde İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptı. Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı görüşme, komisyonun bir araya gelmesinin ardından gerçekleşen ilk görüşmeydi.

Heyet, bugün görüşmede nelerin ele alındığında dair bir açıklama yaptı. Heyet, açıklamasında "28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti" dedi.

'BU HEPİMİZE KAZANDIRACAK'

Öcalan'ın acılı bir sürecin sona erdirilmesi için her şeyin yapılması gerektiğini anlattığını ifade eden heyet, "Öcalan, demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı. Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti" dedi.

Açıklamada, "Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır. Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi