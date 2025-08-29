Numan Kurtulmuş Açıkladı: 'Süreç' Komisyonu Ne Zamana Kadar Çalışacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin konuştu.

"Komisyonun temsil gücü yüksek" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir." dedi.

'TEKLİFLER GELİYOR'

"Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz." şeklinde konuşan Kurtulmuş, "Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız. Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur. Aslolan terörün arkasındaki bütün unsurların ortadan kaldırılması, terörü oluşturan o bataklığın kurutulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Komisyon şimdiye kadar yedi kez toplandı

Komisyon çalışmalarında özerklik ve Kürtçenin resmi dil olması gibi taleplerin gelmediğini belirten Kurtulmuş, "Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi. Bu konu hiçbir şekilde ne kişisel, ne de siyasi PR meselesi değildir. Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız. Bu iş hayırlı bir iştir. Bu işin bir an evvel tamamlanması, bunun için de örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım" dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun toplanacağı, ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclis'in önünde bir beyaz Toros'un yakılması herhalde tesadüf değildir. Terörsüz Türkiye'yi kurmayı başarırsak, hiç şüphesiz hemen o gün, ertesi güne kalmadan Terörsüz Türkiye, Terörsüz bir Suriye'nin de kapılarını açacak. Terörsüz bir Türkiye, inşallah terörün tamamen ortadan kalktığı Irak'ın ve diğer bölge ülkelerinin kapılarını açacak.

Bu barış ortamının tesis edilmesiyle ekonomik, kültürel ve hatta siyasi ilişkilerin çok daha kuvvetli hale geleceğini görüyorum. Komisyonun varoluş sebebi, örgütün feshini ilan etmesidir. Bu sürecin tamamlandığının görülmesi, bunun tespiti ve tescili şarttır ki geri kalan adımlar atılabilsin. Herkesin siyasi sorumlulukları çerçevesinde hareket etmesini doğru gördüğümü ifade etmek isterim. Bu, Türkiye'nin milli ve tarihi bir meselesidir. Bunu yerine getirebilirsek gelecek nesillere karşı yerine getirdiğimiz büyük bir sorumluluk olur."

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19 Ağustos saat 14.00'te gerçekleştireceği toplantı öncesinde TBMM önünde şüpheli bir araç yangını meydana gelmişti. İnönü Bulvarı'nda bir sürücü, beyaz Toros otomobilini kaldırıma park ettikten sonra ateşe vermişti. Söz konusu kişi çevredeki sivil polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

19 Ağustos'ta Meclis önünde beyaz Toros yakılmıştı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA