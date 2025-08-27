Komisyonda Bugün Hukukçular Dinlenecek: Üç Büyük Baro Toplantıya Katılmıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis’te 2. Çözüm Süreci kapsamında oluşturulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” bugün Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile 10 baro başkanını dinleyecek. Toplantıya Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas Barosu başkanları katılıyor.

ÜÇ BÜYÜK BARO KATILMIYOR

Ancak üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üç barosu olan İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu toplantıda yer almadı. Komisyon kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TBB aracılığıyla tüm barolara davet gönderildi. Buna rağmen sadece belirlenen baro başkanlarının katılımına karar verildi.

YARIN ESKİ MECLİS BAŞKANLARI DİNLENECEK

Komisyonun yarın yapılacak 7. toplantısında ise eski TBMM başkanları dinlenecek. Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop sürece ilişkin görüş ve önerilerini komisyonla paylaşacak.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan’ın da söz alacağı toplantıda, çözüm süreciyle ilgili baroların değerlendirmeleri ve önerileri ele alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi