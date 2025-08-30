İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Yeni Görüntüleri... 30 Ağustos’ta Gün Yüzüne Çıktı, İlk Kez Yayınlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden çıkan ve 1935-36 yıllarında Florya Deniz Köşkü’nde çekilen Atatürk’ün çocuklarla bir arada olduğu görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Türkiye’de coşkuyla kutlanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkan tarihi bir görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. 1935 veya 1936 yılında Florya Deniz Köşkü’nde çekildiği tahmin edilen kayıtta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarla bir arada görülüyör.

ATATÜRK, FLORYA DENİZ KÖŞKÜ'NDE...

Bakan Ersoy, Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel görüntünün önemine dikkat çekti. Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı: “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü’nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor. Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum.”

