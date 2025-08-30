Türkiye’den Avrupa’ya Dönüş Başladı! Kapıkule’de Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Gurbetçiler tatil sonrası dönüş yoluna geçti. 5 sınır kapısından 2 milyon kişi giriş-çıkış yaparken, Kapıkule’de araç kuyrukları kilometreleri buldu.

Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin Avrupa’ya dönüş yolculukları sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşurken, gurbetçiler bir yandan yolculuk hazırlığı yaparken diğer yandan memleketlerinden ayrılmanın hüznünü yaşıyor.

SINIR KAPILARINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, haziran ayından bu yana kara yoluyla ana vatana gelmişti. İzinlerini tamamlayan vatandaşlar, dönüş yolunda Kapıkule ve Hamzabeyli’den Bulgaristan’a, Pazarkule ve İpsala’dan Yunanistan’a, Dereköy’den ise Bulgaristan’a geçiş yapıyor.

2 MİLYON GURBETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 22 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 564 bin 168 araç Türkiye’ye giriş yaptı, 503 bin 256 araç çıkış yaptı. Aynı dönemde 2 milyon 243 bin 871 yolcu Türkiye’ye gelirken, 2 milyon 45 bin 205 yolcu çıkış yaptı. Yolcuların yaklaşık 2 milyonunun gurbetçilerden oluştuğu açıklandı.

“ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK”

Kapıkule’de araç kuyruğunda bekleyen gurbetçiler, tatilin sona ermesiyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Almanya’ya dönen Meral Susa, Didim’de geçirdiği 2,5 haftalık tatilin ardından köpekleriyle dönüş yoluna çıktıklarını belirtti. Susa, “Ailemiz orada ve güzel vakit geçirdik. İlk defa arabayla yolculuk yapıyoruz Almanya’dan. Tatilimiz bitti, o nedenle çok üzgünüz. 10 aylık bir köpeğimiz var, aslında onun için arabayla gelmeyi tercih ettik. Çok rahat geçti yolculuğumuz. Bundan sonra da umarım öyle geçer” dedi.

“HASRET KOLAY DİNMİYOR”

Edirneli Şemsettin Zengin ise tatilin hasreti dindirmeye yetmediğini belirterek, "Türkiye’de 1 ay kaldık. Edirneliyiz zaten. Çok güzel geçti tatil. Hasret kolay dinmiyor, 1 aya sığmıyor. Türkiye’miz çok güzel. Bütün ailemiz burada olduğu için ayrılmak da çok zor oluyor” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİ BIRAKIP DÖNMEK ÇOK ÜZÜCÜ”

Paris’te inşaat işi yapan Serkan Kızılay da "Çok güzel geçti tatilimiz. Gezdik, eğlendik, ailemizi gördük. Ailemizi ve ülkemizi arkada bırakıp dönmek çok üzücü. Bu bizi ister istemez etkiliyor. Ama orada da mutluyuz, ister istemez orada da bir işimiz ve hayatımız var ama hiçbir yer kendi ülkeniz kadar güzel olmuyor" sözleriyle duygularını paylaştı.

Kaynak: DHA

