Denizli ve Balıkesir Alev Kıskacında! Bir İşçi Yaralandı: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Yaz mevsiminin bitmesine kısa bir zaman kaldı ancak orman yangınları devam ediyor. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Denizli'de dün başlayan orman yangını için gece boyunca çalışmalar sürdü. Sabah saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı. Hatay'daki yangın kontrol altına alınırken, Balıkesir'den kötü haber geldi. Kepsut ilçesinde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Neredeyse her gün farklı bir ilden orman yangını haberi geliyor. son olarak dün farklı illerde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

YANGIN YÖN DEĞİŞTİRDİ

Denizli – Aydın il sınırlarında iki gündür devam orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle Buldan ilçesini tehdit etmeye başladı.

Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde başlayarak üç gündür, Denizli – Aydın il sınırında ve Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi bölgelerinde devam eden yangın, rüzgarında etkisiyle yön değiştirdi. Buldan’a bağlı Bostanyeri Mahallesi Arıklar bölgesine ulaşan alevlerini hızla Kumralı bölgesine ulaşmasından endişe ediliyor.

ZONGULDAK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Zonguldak'ın Kardeşler köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Zonguldak Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın 2 saatte söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çarkıpare Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 personel ile 3 arazöz, söndürme helikopteri ve su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

HATAY'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarıkepirce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

DENİZLİ'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.

Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BURSA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

