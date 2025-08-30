Zonguldak'ta Feci Kaza! Motosiklet İle Beton Mikseri Çarpıştı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Hasan Efe Candan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, Kepez Işıklar mevkisinde seyir halindeki motosiklet, beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Efe Candan ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden Hasan Efe Candan’ın cenazesi, 30 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından Bölücek’te defnedildi.
Kaynak: İHA