Zonguldak'ta Feci Kaza! Motosiklet İle Beton Mikseri Çarpıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi Dağ Evleri yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, Kepez Işıklar mevkisinde seyir halindeki motosiklet, beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan Efe Candan ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Hasan Efe Candan’ın cenazesi, 30 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından Bölücek’te defnedildi.

Kaynak: İHA