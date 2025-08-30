Niğde’de Acı Olay: Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

Niğde’nin Alay beldesinde banyoda bulunan su dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Niğde’de Acı Olay: Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını Kaybetti
Merkeze bağlı Alay beldesinde müstakil bir evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç. isimli bebek, banyoda bulunan su dolu kovaya düştü. Durumu fark eden aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Niğde Bebek
