Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü...

Denizli'de bir kadın, hastanede yeni doğan bebeği poşetin içinde kaçırmaya çalışırken yakalandı. Güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalanan kadının polis ifadesi ise şoke etti.

Son Güncelleme:
Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bebeklere yönelik gerçekleşen şiddet ve istismar vakaları son dönemde daha da artarken, Yenidoğan Çetesi gibi örgütlü olaylar da, vatandaşlar arasında hastane güvenliği konusunda endişeyi iyice katladı. Son olarak Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir olay, duyanları dehşete düşürdü.

Hastanede gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen T.D.A'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yaptı. Bu arama sonucunda poşet içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise ihbar etti.

Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü... - Resim : 1

İhbarın ardından hemen harekete geçen polis ekipleri, olay yerine intikal ederek duruma müdahale etti. Şüphelinin kaçırmaya çalıştığı bebek kurtarılarak, annesi F.B'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verildi.

'BEBEĞİMİ DÜŞÜRDÜM, EŞİM BİLMİYOR'

Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği belirtildi.

Niğde’de Acı Olay: Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını KaybettiNiğde’de Acı Olay: Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını KaybettiGüncel
Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Vahşeti! 9 Aylık Miran Bebeği Hayattan KopardıAlkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Vahşeti! 9 Aylık Miran Bebeği Hayattan KopardıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bebek Denizli
Son Güncelleme:
Zonguldak'ta Feci Kaza! Motosiklet İle Beton Mikseri Çarpıştı Zonguldak'ta Feci Kaza! Motosiklet İle Beton Mikseri Çarpıştı
Utanması Kalmadı... Mehmet Ali Erbil, Nikah Sonrası Canlı Yayın Açıp Takı Parası Topladı! Canlı Yayın Açıp Para İstedi
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
Niğde’de Acı Olay: Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını Kaybetti Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!