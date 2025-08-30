Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bebeklere yönelik gerçekleşen şiddet ve istismar vakaları son dönemde daha da artarken, Yenidoğan Çetesi gibi örgütlü olaylar da, vatandaşlar arasında hastane güvenliği konusunda endişeyi iyice katladı. Son olarak Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan bir olay, duyanları dehşete düşürdü.

Hastanede gece saatlerinde güvenlik görevlisi asansörden inen T.D.A'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yaptı. Bu arama sonucunda poşet içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise ihbar etti.

İhbarın ardından hemen harekete geçen polis ekipleri, olay yerine intikal ederek duruma müdahale etti. Şüphelinin kaçırmaya çalıştığı bebek kurtarılarak, annesi F.B'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verildi.

'BEBEĞİMİ DÜŞÜRDÜM, EŞİM BİLMİYOR'

Gözaltına alınan T.D.A'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği belirtildi.

Kaynak: AA