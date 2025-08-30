Sabiha Gökçen'de Korku Dolu Anlar! Pilot Kuleyi Alarma Geçirdi, Uçak Acil İniş Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabiha Gökçen-Paris seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Airbus A321 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra havada büyük tehlike atlattı. Uçağın önüne çıkan leylek sürüsü, motorlardan birine çarparak arızaya neden oldu. Bunun üzerine pilot, “MAYDAY” çağrısı yaparak acil durum ilan etti ve tek motorla Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı.

LEYLEK SÜRÜSÜNE ÇARPTI

Saat 10.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan Airbus A321 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra leylek sürüsünün içine girdi. Çarpmanın ardından uçağın motorlarından birinde arıza meydana geldi.

PİLOT "MAYDAY" ÇAĞRISI YAPTI

Arıza sonrası uçağın kaptan pilotu, hava trafik kontrolüyle iletişime geçerek “MAYDAY” çağrısı yaptı ve acil iniş talebinde bulundu. Havalimanında ekipler acil durum prosedürünü devreye alarak apronda güvenlik önlemi aldı.

TEK MOTORLA SORUNSUZ İNDİ

Uçak, saat 11.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na tek motorla güvenli bir şekilde indi. Kontroller için seferden çekilen uçaktaki yolcular, başka bir uçakla Paris’e gönderildi. O anlar pilot ve hava trafik kontrolörü arasındaki telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Kaynak: DHA