Sabiha Gökçen'de Korku Dolu Anlar! Pilot Kuleyi Alarma Geçirdi, Uçak Acil İniş Yaptı

Sabiha Gökçen-Paris seferini yapan Pegasus uçağı, kalkıştan kısa süre sonra leylek sürüsüne çarptı. Bir motoru arızalanan uçak, acil durum ilan ederek tek motorla güvenli iniş yaptı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabiha Gökçen-Paris seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Airbus A321 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra havada büyük tehlike atlattı. Uçağın önüne çıkan leylek sürüsü, motorlardan birine çarparak arızaya neden oldu. Bunun üzerine pilot, “MAYDAY” çağrısı yaparak acil durum ilan etti ve tek motorla Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen'de Korku Dolu Anlar! Pilot Kuleyi Alarma Geçirdi, Uçak Acil İniş Yaptı - Resim : 1

LEYLEK SÜRÜSÜNE ÇARPTI

Saat 10.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan Airbus A321 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra leylek sürüsünün içine girdi. Çarpmanın ardından uçağın motorlarından birinde arıza meydana geldi.

PİLOT "MAYDAY" ÇAĞRISI YAPTI

Arıza sonrası uçağın kaptan pilotu, hava trafik kontrolüyle iletişime geçerek “MAYDAY” çağrısı yaptı ve acil iniş talebinde bulundu. Havalimanında ekipler acil durum prosedürünü devreye alarak apronda güvenlik önlemi aldı.

Sabiha Gökçen'de Korku Dolu Anlar! Pilot Kuleyi Alarma Geçirdi, Uçak Acil İniş Yaptı - Resim : 2

TEK MOTORLA SORUNSUZ İNDİ

Uçak, saat 11.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na tek motorla güvenli bir şekilde indi. Kontroller için seferden çekilen uçaktaki yolcular, başka bir uçakla Paris’e gönderildi. O anlar pilot ve hava trafik kontrolörü arasındaki telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Niğde’de Acı Olay: Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını KaybettiNiğde’de Acı Olay: Su Dolu Kovaya Düşen Bebek Hayatını KaybettiGüncel

Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü...Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü...Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Sabiha Gökçen Pegasus
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
Diyarbakır'da Feci Kaza! Geziye Gidenleri Taşıyan Minibüs Tepetaklak Oldu: 1 Ölü, 3'ü Ağır 16 Yaralı Diyarbakır'da Feci Kaza! Minibüs Tepetaklak Oldu
Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü... Hastanede Kan Donduran Bebek Kaçırma Olayı! Poşetin İçinde Götürdü...
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
Binlerce Kişi Kullanıyor, Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! İnat Box Vurgunu... 21 İlde Operasyon, 27 Tutuklama İnat Box Vurgunu... Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin!
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz' Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!