Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de: Kritik Zirveye Katılacak

Hem yurtta hem de yurt dışında siyasi temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de Çin'i ziyaret ediyor. Şanghay İşbirliği Örgütünün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere akşam yola çıkan Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrine ulaştı.

Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak, yerel saate göre 10.00 sıralarında Tianjin Binhai Uluslararası Havaalanı’na teker koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havaalanında resmi törenle karşılandı. Karşılamada, Çinli yetkililer ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önderliğinde liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna da hitap edecek. Erdoğan ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle de ikili görüşmelerde yapacak.

