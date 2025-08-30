Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mezun Teğmenlere 'Uyarı': 'Rehavetin Ağır Bedelleri Olur'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir günde gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kahraman ordumuz necip milletimizle yekvücut olup zafere ulaştı. Emperyalistler bu topraklardan edebiyen kazındı."

"30 Ağustos'ta milletimiz, zillete asla rıza göstermeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. Milletimiz esarete boyun eğmez."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir"

"Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz"

"Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini sanıyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık."

"Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz"

"Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, disiplini her zaman muhafaza etmesiyle mümkündür. Bu konuda gösterilecek en ufak bir rehavetin ağır bedelleri olur."

