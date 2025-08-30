AKP'li Tayyar'dan 'Kendi Mahallesine' Sert Tepki! 'Yalakaların Hedefi Oluyorum'

Partisinin iyiliği için iktidara karşı zaman zaman eleştiriler yaptığını söyleyen AKP'li Şamil Tayyar, "kendi mahallesinden" aldığı eleştirilere yanıt verdi. Tayyar, kimilerinin işlerine geldiğinde kendisini desteklediğini belirterek "Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum" dedi.

Eski Milletvekili olan AKP'li Şamil Tayyar, bir süredir iktidarın politikalarıyla ilgili bazı eleştirileriyle dikkat çekiyor. Her zaman AKP'li olduğunu ve partisini gözetmek adına yapıcı eleştiriler yaptığını söyleyen Tayyar, bu söylemleri sebebiyle iktidar kanadından tepki gördüğü açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AKP'li Tayyar, "toplu cevap" adı altında bu tepkilere yanıt verdi.

Resmi X hesabındaki açıklamasında Tayyar, "Toplu cevap. Uzunca süredir olayları gazetecilik refleksiyle değerlendirirken, kaba ve yaralayıcı üsluptan uzak durmaya çalışıyorum. Aktif siyasetin içinde değilim, temsil görevim yok, kişisel kanaatlerimi paylaşıyorum. Analizlerim sadece beni bağlar. Ne var ki bu yol, sert kutuplaşmanın yaşandığı ortamda mayınlı arazide yürümeye benziyor" ifadelerine yer verdi.

'SİLDİĞİM TWİTTEN TEORİ ÜRETİYORLAR'

"Kendi mahallesindeki yalakaların" kötü niyetli bir şekilde hedefi olduğunu savunan Şamil Tayyar, "Bazen bizim mahalledeki yılışıkların, yalakaların hedefi oluyorum, bazen muhalefetteki kifayetsiz muhterislerin, müteahhit yorumcuların, devşirme fırıldakların hakaretlerine maruz kalıyorum. İşlerine geldiğinde paylaşımlarımda keramet arıyorlar, gelmediğinde ‘maraba’, ‘ayak takımı’, ‘itibarsız’ deyip saatlerce yorumluyorlar. Sildiğim twitten bile komplo teorileri üretiyorlar" dedi.

Kendisini rahatsız hissetmediğini ve doğru yolda olduğunu bildiğini ifade eden Tayyar, "Aslolan, siyasetin size biçtiği rol değil, toplumun vicdanıdır, gönlündeki yerdir. O sebeple, çevreye rahatsızlık vermeye, toplumun sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

