Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye İttifak Sinyali: 'Demokrasi Yolunda Herkesle Yürürüz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son çıkışlarını değerlendirirken, “Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağıyla birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz, ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, DW Türkçe'den Kıvanç El'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Özgür Özel, "Devlet Bahçeli'nin Selahattin Yılmaz soruşturması sonrası verdiği tepkiyle sizi eleştirdi. Siz de 'Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla diyor aslında' dediniz. Kastınız tam olarak neydi? Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma mı görüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Cumhur İttifakı'nın parçalanmasından ve birbirine düşmesinden medet ummadıklarını söyleyen Özel, "Bir gerçeklik var Devlet Bahçeli'nin de ısrarla savunduğu, MHP'nin ifade ettiği, Bahçeli'nin vurguladığı 'Terörsüz demokratik Türkiye' süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yaşananlar bunu zedeliyor." yorumunu yaptı.

Bahçeli'nin iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajlarını hatırlatan Özel, "Devlet Bey'in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarından su sızmasın bana ne… AK Parti’de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil." dedi.

'BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ İKTİDAR ORTAĞINA'

"AK Parti'nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan'da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros ile fotoğraf verecek kadar gözleri döndü." şeklinde konuşan Özel, "Bahçeli'nin tepkisi ittifak ortağınadır. Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir. Devlet Bey’in ittifak üzerindeki gücünü de düşününce, ittifak ortağını bir an önce bu davaların iddianamelerinin yazılması, yargılamaların başlaması noktasına çekmesini ümit ediyorum. 'Onlar kavga etsin birbirine düşsün biz aradan çıkalım' gibi bir derdim yok." ifadelerini kullandı.

'BİZ HERKESLE YÜRÜRÜZ'

Kritik mesajlar veren Özel, "Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağıyla birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz." dedi.

ANKET YORUMU

CHP lideri Özel, son anketlerde önde olduklarını belirterek, "Daha çok yeni gelen anket var, bugün geldi. Güvenilir bir anket. Bütün partiler buna abone. Yüzde 34,7 CHP, yüzde 32,8 AKP. CHP'nin son bir ayda 0.3 oy artırıp AKP’nin 0.4 düştüğünü gösteriyor. Çok uzun süredir CHP birinci parti. Şunu da söyleyeyim; bu anket CHP açısından en kötümser anketlerden birisi." diye konuştu.

Kaynak: ANKA