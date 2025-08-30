'Süreç' Komisyonu İmralı'ya Gidecek mi? Partilerin Tutumları Belli Oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidip terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme ihtimali olup olmadığı Ankara'da tartışılıyor. Olası ziyaretle ilgili partilerin düşünceleri belli oldu.

Son Güncelleme:
'Süreç' Komisyonu İmralı'ya Gidecek mi? Partilerin Tutumları Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli çağrısının ardından terör örgütü PKK’nın silah bırakarak kendini feshettiğini açıklaması sonrası kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye gündeminden düşmüyor. Komisyonun çalışmaları dikkatle takip edilirken, vatandaş da sürecin kalıcı barışla sonlanmasını umuyor.

'Süreç' Komisyonu İmralı'ya Gidecek mi? Partilerin Tutumları Belli Oldu - Resim : 1

Nefes gazetesinin haberine göre; şu günlerde Ankara'da en çok tartışılan konulardan biri, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için komisyonun İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği oldu. Ana muhalefet partisi CHP, böyle bir ziyarete kesinlikle katılmayacağını net olarak bildirirken, iktidar kanadından AKP ve MHP de bu duruma sıcak bakmıyor.

'Süreç' Komisyonu İmralı'ya Gidecek mi? Partilerin Tutumları Belli Oldu - Resim : 2

KURTULMUŞ'UN KARARI NET

DEM Parti ise komisyonun kesinlikle İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesini talep ediyor. Sürecin Meclis-Öcalan diyaloğu çerçevesinde de ilerlemesi gerektiğini ifade ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ise, böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi durumunda buna kesinlikle katılmayacağı belirtildi.

KOMİSYON NE ZAMANA KADAR ÇALIŞACAK?

Diğer yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada komisyonun hemen kuruluşunda aldıkları kararı açıkladı. Buna göre komisyon, 31 Aralık 2025'te çalışmalarını sonlandıracak. Kurtulmuş, son tarihle alakalı "Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir. Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur" dedi.

DEM Parti Heyetinden Komisyon Sonrası İlk İmralı ZiyaretiDEM Parti Heyetinden Komisyon Sonrası İlk İmralı ZiyaretiSiyaset
Numan Kurtulmuş Açıkladı: 'Süreç' Komisyonu Ne Zamana Kadar Çalışacak?Numan Kurtulmuş Açıkladı: 'Süreç' Komisyonu Ne Zamana Kadar Çalışacak?Siyaset

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Abdullah Öcalan DEM Parti
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den 30 Ağustos Paylaşımı: O Sözü İşaret Etti Özgür Özel'den 30 Ağustos Paylaşımı
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Meclis'in Gazze Bildirisi Resmileşti Meclis'in Gazze Bildirisi Resmileşti
Fenerbahçe Karşısında Şov Yapmıştı: Serdal Adalı 8 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor! 52 Maçta 18 Gol 9 Asist... Bombayı Patlattı! 8 Milyon Euroluk Yıldız Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Mahkemeden Trump'a Büyük Şok: 'Gümrük Vergileri Yasa Dışı' Mahkemeden Trump'a Büyük Şok