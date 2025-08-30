'Süreç' Komisyonu İmralı'ya Gidecek mi? Partilerin Tutumları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli çağrısının ardından terör örgütü PKK’nın silah bırakarak kendini feshettiğini açıklaması sonrası kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye gündeminden düşmüyor. Komisyonun çalışmaları dikkatle takip edilirken, vatandaş da sürecin kalıcı barışla sonlanmasını umuyor.

Nefes gazetesinin haberine göre; şu günlerde Ankara'da en çok tartışılan konulardan biri, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için komisyonun İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği oldu. Ana muhalefet partisi CHP, böyle bir ziyarete kesinlikle katılmayacağını net olarak bildirirken, iktidar kanadından AKP ve MHP de bu duruma sıcak bakmıyor.

KURTULMUŞ'UN KARARI NET

DEM Parti ise komisyonun kesinlikle İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesini talep ediyor. Sürecin Meclis-Öcalan diyaloğu çerçevesinde de ilerlemesi gerektiğini ifade ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ise, böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi durumunda buna kesinlikle katılmayacağı belirtildi.

KOMİSYON NE ZAMANA KADAR ÇALIŞACAK?

Diğer yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada komisyonun hemen kuruluşunda aldıkları kararı açıkladı. Buna göre komisyon, 31 Aralık 2025'te çalışmalarını sonlandıracak. Kurtulmuş, son tarihle alakalı "Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir. Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur" dedi.

