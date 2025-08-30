Özgür Özel'den 30 Ağustos Paylaşımı: O Sözü İşaret Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. CHP lideri, Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı paylaşımında "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözüne yer verdi.

Özgür Özel, mesajında "Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR'

Özel, "Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle mesajını bitirdi.

Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz.



Cumhuriyetimizi muasır… pic.twitter.com/F4PtrRcvVX — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi