Özgür Özel'den 30 Ağustos Paylaşımı: O Sözü İşaret Etti

CHP lideri Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj paylaştı. Özel, Atatürk'ü andığı mesajında Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözünü işaret ederek tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını dile getirdi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den 30 Ağustos Paylaşımı: O Sözü İşaret Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. CHP lideri, Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı paylaşımında "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözüne yer verdi.

Özgür Özel, mesajında "Bağımsızlık mücadelemizin en parlak nişanesi; umudun, özgürlüğün ve cesaretin adıdır 30 Ağustos. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yolumuza ışık, vatanımıza umut olan tüm kahramanlarımızın yolunda ilerliyor; hepsini saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR'

Özel, "Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle mesajını bitirdi.

İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Yeni Görüntüleri... 30 Ağustos’ta Gün Yüzüne Çıktı, İlk Kez Yayınlanıyorİşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Yeni Görüntüleri... 30 Ağustos’ta Gün Yüzüne Çıktı, İlk Kez YayınlanıyorGüncel
Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni: İBB Başkan Vekili Çelenk BıraktıTaksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni: İBB Başkan Vekili Çelenk BıraktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel 30 Ağustos Zafer Bayramı
Son Güncelleme:
Meclis'in Gazze Bildirisi Resmileşti Meclis'in Gazze Bildirisi Resmileşti
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Belli Oldu! Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak Gençlerbirliği Maçında Takımın Başında Olacak
Gazze Tezkeresi Meclis'te Kabul Edildi: BM'ye Kritik Çağrı Gazze Tezkeresi Meclis'te Oybirliği ile Kabul Edildi
ÇOK OKUNANLAR
Tarihte Görülmemiş Olay! Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor Bağımsız Milletvekili AKP Yöneticiliği Yapıyor
AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret! Anbean Kameraya Yansıdı AKP’li Başkandan Jandarmaya Skandal Hakaret!
Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı Meclis'te 'Lokanta' Krizi! Vekil Yakınları Mesken Tuttu, Çalışanlar Çıldırdı
Miami'deki Evinde Ölü Bulunmuştu... Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar: Nedeni Ortaya Çıktı Sosyeteyi Sarsan Ölümde Yeni Detaylar
Mahkemeden Trump'a Büyük Şok: 'Gümrük Vergileri Yasa Dışı' Mahkemeden Trump'a Büyük Şok