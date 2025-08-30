Özgür Özel'den 30 Ağustos Paylaşımı: O Sözü İşaret Etti
CHP lideri Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj paylaştı. Özel, Atatürk'ü andığı mesajında Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözünü işaret ederek tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını dile getirdi.
'ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR'
Özel, "Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için unutmamamız gereken tek ilke, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" sözleriyle mesajını bitirdi.
