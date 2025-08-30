Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni: İBB Başkan Vekili Çelenk Bıraktı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğince düzenlenen törende İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü vesilesiyle bu sabah Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

PEK ÇOK İSİM KATILDI

Törene İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, askeri erkan, kaymakamlar, baro temsilcileri, dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bitti.

