Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aziz Atatürk' Diyerek Seslendi: '100 Yıl Sonra da Boş Durmuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Devletimiz kendi güvenliği ve milletimizin huzuru için her türlü önlemi almaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine ulaşan heyet, çelenk bıraktı. Devlet erkanı 1 dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nı okudu. Ziyarette CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bulundu.

Anıtkabir Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'e hitap ettiği konuşmasında büyük zaferin kahramanlarına minnetini ifade ederek, kendilerinin de milletin huzuru için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

'DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYOR'

Erdoğan, deftere yazdığı notta "Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Büyük zaferin kazanılmasını sağlayan zatıaliniz ve silah arkadaşlarına minnettarız. Müstevli emeller taşıyanlar 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Devletimiz kendi güvenliği ve milletimizin huzuru için her türlü önlemi almaktadır. Ruhun şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'deki törenine katılmasının arkasından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayram tebriklerini kabul edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

