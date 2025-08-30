Komisyona 'Abdullah Gül' ve 'Tansu Çiller' Çağrısı: 'Onlar da Dinlensin'

Gelecek Partisi lideri ve 2014-2016 yıllarındaki 'Çözüm Süreci' döneminin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Tansu Çiller'in de dinlenmesi için komisyona çağrı yaptı.

Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyona ilişkin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan dikkat çeken bir çağrı geldi. Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Tansu Çiller'in de komisyonda dinlenilmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun bir an evvel görevini tamamlaması gerektiğini belirten Davutoğlu, suç kaydı bulunmayanların ülkeye dönüşü üzerinde bir yasal düzenlemenin gerekli olduğunun altını çizdi.

Davutoğlu, Çiller ve Gül’ün komisyonda dinlenmesine yönelik yaptığı çağrıda şunları belirtti:

"Herhangi bir davet peşinde değilim. Kendimi gündeme getirme peşinde de değilim. Ama bu komisyon görevini ifa edecekse ayrım gözetmeksizin herkesi dinlemesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na saygım sonsuz ve hatta bunların davet edilmesini komisyon olarak biz teklif ettik Yeni Yol Partisi olarak. Ama onlar davet edilirken süreci fiilen yönetme erkinde bulunmuş Başbakanların, Cumhurbaşkanlarının davet edilmemesi komisyonun yansızlığına gölge düşürür. Sadece kendimi kastetmiyorum.

11'inci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, geçmişte 90'lı yıllarda fiilen bu süreçlerin içinde yer almış yaşayan başbakanlardan Tansu Çiller, herkes ön yargılı olmaksızın heybesinde ne varsa, zihninde ne varsa masaya koyması lazım. Bu bir sınavdır Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için. Bakalım komisyon bir oyalama alanı mı, gerçekten çözüme dönük bir süreç mi işletecek? Bir sınavdır. Bakalım bu ülkenin son 20-25 yılında damgasını vurmuş siyasileri arasında ayrım yapılıp, birileri çağırılıp, birileri dışlanacak mı? Bunu burada göreceğiz.

Komisyona katkım her zaman... Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti temsil eder, çağrıldığım anda ben gelirim. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na da aynı şekilde çok kapsamlı rapor vermiştim. Herhangi bir şahsi gündeme gelme kaygısı olmaksızın söylüyorum. Bu benim için değil Türkiye Büyük Millet Başkanlığı için bir sınavdır. Kendi eski başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına; Sayın Abdullah Gül'ü de katıyorum gelir gelmez o kendi takdiri; saygıları varsa, tecrübelerine, bilgisine güvenleri varsa komisyona çağrılmamız lazım."

