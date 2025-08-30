Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan' Çin'e gitti. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılacak ve liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak için Çin’e gitti.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin yolcu etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek ve başta Şi Cinping olmak üzere liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: İHA

