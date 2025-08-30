CHP Lideri Özgür Özel, Adana'dan Silivri'ye Başlatılan Yürüyüşe Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li gençlerin Adana'dan başlattığı yürüyüşe katıldı. Özel, burada yaptığı açıklamada, iddianamelerin bir an evvel hazırlanmasına yönelik çağrı yaparken, "İddianameyi yazmadan evvel Adana’dakilerin dosyasını Adana’ya yollayın. Adıyaman’ın dosyasını Adıyaman’a yollayın. Aynı MHP’li belediyelere yaptığınız gibi" dedi.

CHP Genel BaşkanI Özgür Özel, CHP Adana Gençlik Kolları'nın başlattığı, ‘Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü’ne katıldı.

Özel, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Onlar, Zeydan Karalar’a, Adana’nın, ‘Adana gibi başkan’ dediği, Adana’nın büyükşehir belediye başkanına, rekor oyla seçtiler, memnuniyet anketlerinde de rekor kıran Zeydan Karalar’a, Adana’nın kadın belediye başkanı Oya Tekin’e, en genç belediye başkanı Kadir Aydar’a sahip çıkmak için bin 200 kilometre yol yürüyorlar. Ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

İddianamenin bir an önce yazılması yönünde çağrısını yineleyen Özel, “İddianameyi yazmadan evvel Adana’dakilerin dosyasını Adana’ya yollayın. Adıyaman’ın dosyasını Adıyaman’a yollayın. Aynı MHP’li belediyelere yaptığınız gibi. Belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Adana’nın iradesi, Oya Başkan’ın, Kadir Başkan’ın ve Zeydan Başkan’ın Adana’daki belediyelerini yönetmesi yönündedir. Millet size 1,5 yıl önce ‘Kararımı verdim, budur’ dedi. Buna engel olamazsınız. Ve Silivri’deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını, iddianamelerin bir an önce yazılmasını ve artık bu AK Toroslar çetesinden dosyanın kurtarılıp, adil bir şekilde yargılamanın, tutuksuz ve TRT’den ve isteyen tüm kanallardan tamamının canlı yayınlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

