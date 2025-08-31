AKP’li Vekilin Gazze Oturumundaki Hareketi Tepki Çekti: Herkesin Gözü Meclis’teyken, Onunki Mehmet Ali Erbil’deydi…
TBMM, Gazze’deki sivil katliamları kınamak amacıyla olağanüstü toplandı ve tüm partilerin oybirliğiyle bildiri yayımladı. Oturum sürerken AKP’li vekil Ayhan Gider’in Mehmet Ali Erbil’in evliliğiyle ilgili magazin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına karşı olağanüstü bir oturumla toplandı. Meclis, oturum sonunda tüm partilerin oybirliğiyle kabul ettiği bir bildiri yayınlayarak, Gazze'deki sivil katliamları ve İsrail’in uyguladığı soykırım politikalarını kınadı. Bildiride, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yapılırken, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğu vurgulandı.
AKP'Lİ BAŞKANIN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ
Sözcü'nün haberine göre, TBMM’de Gazze için tarihi bir oturum gerçekleşirken, sosyal medyada dikkat çeken başka bir gelişme yaşandı. AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, o saatlerde magazin gündemine yönelik yaptığı bir paylaşımla tepki çekti.
GAZZE YERİNE MEHMET ALİ ERBİL’İ TAKİP ETTİ
Vekil Gider, X platformunda, şovmen Mehmet Ali Erbil’in 6. evliliğiyle ilgili bir magazin haberine yorum yaptı. Haberde Erbil’in evlilik sözleşmesi yaptığı bilgisi paylaşılırken, Gider bu paylaşımın altına “@grok ne demiş?" ifadelerini yazdı.
Gider’in paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.
Kaynak: Sözcü