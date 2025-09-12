Türkiye'de Kuraklık Alarmı! Meteoroloji'den Korkutan Veriler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde ağustos ayı, meteoroloji verilerine göre son yılların en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 1991–2020 ağustos ortalaması metrekareye 14,8 kilogram yağış iken, Ağustos 2025’te bu rakam sadece 7,9 kilogram olarak ölçüldü. Bazı bölgelerde düşüş yer yer yüzde 80’i buldu; Edirne, İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin çevresi ile Orta ve Batı Karadeniz’de yağışlar neredeyse yarı yarıya azaldı.

BATMAN VE DİYARBAKIR NEREDEYSE YAĞMUR GÖRMEDİ

Öte yandan, Afyonkarahisar, Denizli, Konya ve Nevşehir gibi bazı illerde yağışlar yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. Ancak Batman, Diyarbakır ve Mardin’de neredeyse hiç yağmur düşmedi ve bu iller 65 yılın en kurak ağustosunu yaşadı. Ardahan 64, Kars 46, Malatya ve Karabük 15 yılın en düşük ağustos yağışını gördü.

UZMANLAR UYARIYOR

Yağışlı gün sayısı Türkiye genelinde ortalama 2,9 güne geriledi; Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de bu sayı 10–15 gün arasında seyrederken, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Antalya, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yer yer bir günün altına düştü. Tropikal iklimi ve geniş nehirleriyle bilinen Türkiye’de, kuraklık alarmı özellikle tarım ve su kaynakları açısından endişe yaratıyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışların düşük seyrine dikkat çekerek uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA