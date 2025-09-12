Balıkesir'de Ormanlar Yine Alevlere Teslim

Yaz ayı boyunca birçok bölgesinde alevlerle mücadele eden Balıkesir'de bir orman yangını daha çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kaz Dağları'na yakınlarındaki ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 140 personel sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıktığı belirtildi. Alevlere havadan karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

