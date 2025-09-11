Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Hızlı ve etkili müdahale sonucunda 2,5 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarıma başlandı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli Orman yangınları
