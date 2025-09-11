Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Hızlı ve etkili müdahale sonucunda 2,5 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarıma başlandı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA