Trump İstedi Belarus Yaptı! Sadece 1 Ay Beklediler
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya seslenerek, siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşması yönünde çağrı yapmıştı. Lukaşenko, 52 mahkumu affetti. Bu, Lukaşenko'nun şimdiye kadar affettiği en büyük mahkum grubu olarak kayıtlara geçti.
ABD'nin Litvanya Büyükelçiliği dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşması yönünde yaptığı çağrıya Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’dan cevap geldi. Lukaşenko, 52 mahkumu affetti.
Trump’ın çağrısına kayıtsız kalmayan Lukaşenko'nun şimdiye kadar affettiği en büyük mahkum grubunu affetti.
ABD'nin Litvanya Büyükelçiliği, ABD heyetinin Minsk'te yürütülen müzakerelerin ardından çeşitli milliyetlerden 52 mahkumla birlikte Vilnius'a doğru yola çıktığını duyurdu.
Açıklamada, Trump'ı temsil eden Coale'nin heyetin başında olduğu bildirildi.
Belarus medyası, serbest bırakılan mahkumların arasında Litvanya, Letonya, Polonya, Fransa, İngiltere ve Almanya uyrukluların bulunduğunu açıkladı.