Çağla Tuğaltay Cinayeti ile İlgili Şoke Eden Gelişme! Ailesinden Çağla'nın Adı İçin 'Marka Tescil' Başvurusu

25 yıl önce yaşanan ve hala katilin bulunamadığı Çağla Tuğaltay cinayeti ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Tuğaltay ailesinin Çağla'nın ismi için "marka tescil" başvurusu yaptığı ve bu yolla haber yapılmasını önlemek istedikleri iddia edildi.

Türkiye'de artan kadın ve çocuk cinayetleri toplumu endişeye sürüklerken, son dönemde, 25 yıl önce işlenen faili meçhul bir cinayet ülke gündeminden düşmüyor. 5 Haziran 2000'de evinde katledilmiş bir şekilde bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın sır ölümü hala aydınlatılmadı. Acı olay, son yıllarda sosyal medyada da çok fazla konuşulmaya ve araştırılmaya başlayınca cinayet, Türkiye'de 20 yıllık zaman aşımı süresinin uzatıldığı tek vaka oldu.

INTERPOL DE DEVREYE GİRDİ

Son olarak Interpol'ün dahi devreye girdiği duyuruldu. Geçtiğimiz ay Interpol kayıtlarında Çağla için 196 ülkede tarama yapılacağı açıklandı. Bu gelişme, Çağla Tuğaltay davasının kapanmaması ve katilin bulunabilme ihtimalinin sürmesi açısından kamuoyu için umut oldu.

AİLEDEN 'MARKA TESCİL' BAŞVURUSU

Ancak Çağla'nın ailesinden geldiği iddia edilen son hamle herkesi dehşete düşürdü. Davayı yakından takip eden isimlerden olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve savcılığa dilekçe vererek Çağla Tuğaltay dosyasının zamanaşımına uğramasını engelleyen avukat Ümit Altay, Tuğaltay ailesinin merhum kızlarının adı için "marka tescil" başvurusu yaptığını söyledi.

'KONUŞULMASINI İSTEMİYORLAR MI?'

Ceylan, sosyal medya paylaşımında duyurduğu iddiayı "Tuğaltay ailesi 'Çağla Tugaltay' ismini MARKA olarak kendi üstlerine tescil etmek için başvuru yapmış. Bunun anlamı 'Bizden izinsiz kimse bu adı kullanamaz' mı? Peki biz bu çocuğumuzun davasını nasıl gündemde tutabiliriz? Konuşulmasını istemiyorlar mı?" sözleriyle dile getirdi.

'HABER ENGELLETMEK İÇİN KULLANACAKLAR'

Avukat Ümit Altay da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Tuğaltay ailesi "Çağla Tugaltay" ismini MARKA olarak kendi üstlerine tescil etmek için başvuru yapmış. Büyük ihtimalle yayınları ve haberleri engelletebilmek için kullanacaklar. (Ama yapamayacaklar tabi)" ifadelerini kullandı.

Ümit Altay, bir diğer paylaşımında da "Söz konusu marka başvurusu Türk Patent internet sitesinde, 474 bülten numarasıyla ilan edilmiş durumdadır. İlan tarihi 12.08.2025 olup bu tarihten itibaren 2 aylık itiraz süresi var. Marka başvuru no: 2025-076964" bilgisini paylaştı.

