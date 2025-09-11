Üç Gün Hastalığı Kabusu! Köylerde Herkes Panik! Can Kaybı Artıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde üç gün hastalığı nedeniyle çok sayıda inek öldü. Çiftçiler, ilaçların pahalı olduğunu ve yetkililerden yeterli destek görmediklerini belirterek yardım çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
Üç Gün Hastalığı Kabusu! Köylerde Herkes Panik! Can Kaybı Artıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde birçok köyde görülen 'üç gün hastalığı' nedeniyle ineklerin ölmesi, besicileri zor durumda bıraktı. Çiftçiler, ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu ve yeterli destek görmediklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"İNEKTEN BAŞKA GEÇİMİMİZ YOK"

Kadirli’de yaşayan besici Döndü Tüysüz, hastalığın hızla yayıldığını vurgulayarak, "Üç gün hastalığı geldi. İlaçlar çok pahalı, üç gündür ineklere uyguluyoruz ama faydası sınırlı. İnekten başka bir gelirimiz yok, hayvanlara bir şey olursa ekmeğimizden olacağız. Önceden aşı yapılıyordu, artık yapılmıyor. Sonuçları endişeyle bekliyoruz" dedi.

Üç Gün Hastalığı Kabusu! Köylerde Herkes Panik! Can Kaybı Artıyor - Resim : 1

"DESTEK YOK, HAYVANLAR ÖLÜYOR"

Bir başka çiftçi Erkan Tüysüz ise hayvanlarının rahatsızlandığını, veterinerin verdiği ilaçların sadece geçici çözüm sunduğunu belirterek, "Bir hayvanımı kaybettim, beş hayvanım daha hasta. İlçe Tarım’dan hiç kimse gelmedi. Karakütük, İlbistanlı, Yanıklar köylerinde de aynı durum var. Birçok hayvan öldü. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık ama hiçbir destek göremiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Üç Gün Hastalığı Kabusu! Köylerde Herkes Panik! Can Kaybı Artıyor - Resim : 2

"SİNEKTEN BULAŞIYOR"

İbrahim Küçükoğlu ise üç ineğinden birini kaybettiğini söyleyerek, "Sinekten bulaştığını söylediler ama yapılan ilaçlamalar etkili olmuyor. Her yere sıkılmıyor, bu yüzden kurtaramadık" diye konuştu.

"KOMŞULARIMIZ DA KAYIP YAŞIYOR"

Çiftçilerden Mustafa Avcı, hastalığın diğer hayvanlarına da bulaşmasından endişe ettiğini aktarırken, Osman Kara ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Üç Gün Hastalığı Kabusu! Köylerde Herkes Panik! Can Kaybı Artıyor - Resim : 3

"İğnesini yaptık, veterinerin tavsiye ettiği ilaçları uyguladık ama ineğimizi iki saat içinde kaybettik. Komşularımız da aynı şekilde ineklerini kaybediyor."

ÜÇ GÜN HASTALIĞI NEDİR?

Üç gün hastalığının tibbi adı Ephemeral Fever (Geçici Ateş) olarak geçer. Bu hastalık özellikle sığırları etkiler. Sivrisinekler ve tatarcık gibi sokucu böcekler aracılığıyla taşınır. Genellikle 3 gün sürer (bu yüzden 'üç gün hastalığı' denir).

ÜÇ GÜN HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek ateş

Halsizlik ve yatma isteği

Topallama, eklem ağrıları

İştahsızlık

Süt veriminde düşüş

Nadir de olsa ölüm (özellikle zayıf ya da yaşlı hayvanlarda)

Sardalyeden Palamuta, Lüferden Hamsiye… Balık Takvimi Belli Oldu! İşte Ay Ay En Lezzetli DönemlerSardalyeden Palamuta, Lüferden Hamsiye… Balık Takvimi Belli Oldu! İşte Ay Ay En Lezzetli DönemlerEkonomi

NASA’dan Heyecanlandıran Açıklama: Mars’ta Yaşama Dair En Net İz BulunduNASA’dan Heyecanlandıran Açıklama: Mars’ta Yaşama Dair En Net İz BulunduYaşam

Kaynak: ANKA

Etiketler
Osmaniye Hayvancılık
Son Güncelleme:
SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor
Okan Buruk’un Gizli Planı Orta Çıktı! Galatasaray Sözleşmesini Uzatıp Süper Lig Devine Yollayacak Sözleşmesi Uzatılıp Takımdan Yollanacak
Van’ın DNA Sırrı Çözüldü! 38 Yıllık Kazıda Bir İlk Van’ın DNA Sırrı Çözüldü! 38 Yıllık Kazıda Bir İlk
Aile Faciası! Yemek Kabusa Döndü: Siyanür, Biber Gazı, Balta, Kızgın Yağ... Aile Faciası! Siyanür, Biber Gazı, Balta, Kızgın Yağ...
ÇOK OKUNANLAR
Habertürk ve Show TV'ye Operasyon! Şirketlere El Konuldu, Çok Sayıda Gözaltı Var Habertürk ve Show TV'ye Operasyon
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor Siyaset Kulislerini Hareketlendiren İddia: CHP’li 2 Belediye Başkanı AKP’ye Geçiyor
AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı AYM'den Flaş 'Murat Çalık' Kararı