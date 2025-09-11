Üç Gün Hastalığı Kabusu! Köylerde Herkes Panik! Can Kaybı Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde birçok köyde görülen 'üç gün hastalığı' nedeniyle ineklerin ölmesi, besicileri zor durumda bıraktı. Çiftçiler, ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu ve yeterli destek görmediklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"İNEKTEN BAŞKA GEÇİMİMİZ YOK"

Kadirli’de yaşayan besici Döndü Tüysüz, hastalığın hızla yayıldığını vurgulayarak, "Üç gün hastalığı geldi. İlaçlar çok pahalı, üç gündür ineklere uyguluyoruz ama faydası sınırlı. İnekten başka bir gelirimiz yok, hayvanlara bir şey olursa ekmeğimizden olacağız. Önceden aşı yapılıyordu, artık yapılmıyor. Sonuçları endişeyle bekliyoruz" dedi.

"DESTEK YOK, HAYVANLAR ÖLÜYOR"

Bir başka çiftçi Erkan Tüysüz ise hayvanlarının rahatsızlandığını, veterinerin verdiği ilaçların sadece geçici çözüm sunduğunu belirterek, "Bir hayvanımı kaybettim, beş hayvanım daha hasta. İlçe Tarım’dan hiç kimse gelmedi. Karakütük, İlbistanlı, Yanıklar köylerinde de aynı durum var. Birçok hayvan öldü. Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık ama hiçbir destek göremiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"SİNEKTEN BULAŞIYOR"

İbrahim Küçükoğlu ise üç ineğinden birini kaybettiğini söyleyerek, "Sinekten bulaştığını söylediler ama yapılan ilaçlamalar etkili olmuyor. Her yere sıkılmıyor, bu yüzden kurtaramadık" diye konuştu.

"KOMŞULARIMIZ DA KAYIP YAŞIYOR"

Çiftçilerden Mustafa Avcı, hastalığın diğer hayvanlarına da bulaşmasından endişe ettiğini aktarırken, Osman Kara ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İğnesini yaptık, veterinerin tavsiye ettiği ilaçları uyguladık ama ineğimizi iki saat içinde kaybettik. Komşularımız da aynı şekilde ineklerini kaybediyor."

ÜÇ GÜN HASTALIĞI NEDİR?

Üç gün hastalığının tibbi adı Ephemeral Fever (Geçici Ateş) olarak geçer. Bu hastalık özellikle sığırları etkiler. Sivrisinekler ve tatarcık gibi sokucu böcekler aracılığıyla taşınır. Genellikle 3 gün sürer (bu yüzden 'üç gün hastalığı' denir).

ÜÇ GÜN HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Yüksek ateş

Halsizlik ve yatma isteği

Topallama, eklem ağrıları

İştahsızlık

Süt veriminde düşüş

Nadir de olsa ölüm (özellikle zayıf ya da yaşlı hayvanlarda)

Kaynak: ANKA