Uzmanlara göre sonbahar aylarında balıkların çoğu yağlanarak en lezzetli dönemine giriyor. Peki hangi ayda hangi balık sofraları şenlendiriyor? Uzmanlar eylül, ekim ve kasım için en lezzetli balıkları açıkladı. İşte detaylar...

Uzmanlar, balığın yalnızca önemli bir protein kaynağı değil, aynı zamanda vitamin ve mineraller açısından da zengin bir besin olduğuna dikkat çekiyor. Mevsiminde tüketilen balıkların hem insan sağlığı hem de ekosistem açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Peki, eylül, ekim ve kasım aylarında hangi balıklar sofraları süsleyecek? İşte detaylar...

SARDALYE YERİNİ PALAMUT VE LÜFERE BIRAKACAK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nden Prof. Dr. Adnan Ayaz, bu dönemde balıkların yüzde 90’ından fazlasının yağlanarak lezzetinin arttığını belirtti. Çanakkale bölgesinde sardalyenin öne çıktığını söyleyen Ayaz, ilerleyen aylarda palamut ve lüferin sofralarda sardalyenin yerini alacağını ifade etti.

Sardalyeden Palamuta, Lüferden Hamsiye… Balık Takvimi Belli Oldu! İşte Ay Ay En Lezzetli Dönemler - Resim : 1

KASIMDA HAMSİ SEZONU AÇILIYOR

Ayaz, kasım ayında hamsi sezonunun başlayacağını, aralık ayından itibaren de hamsinin en lezzetli dönemine gireceğini aktardı. Küresel ısınmanın bazı türlerin üreme ve avlanma dönemlerini kaydırdığına dikkat çeken Ayaz, Çanakkale Boğazı’nda aralık ayında hamsi yumurtalarının görüldüğünü de hatırlattı.

DİP BALIKLARINDA LEZZET ZİRVESİ

Şu sıralar karagöz, sargoz, çipura, sinarit, mercan ve barbun gibi dip balıklarının en yağlı ve lezzetli döneminde olduğunu söyleyen Ayaz, Yağlandıkları için sofralarda daha keyifli bir tat sunuyorlar” dedi.

STOKLAR İÇİN BOY SINIRLAMASI ŞART

Balık stoklarının korunması adına boy sınırlamalarının önemine işaret eden Ayaz, "En azından balık bir defa üresin, sonra avlansın ki sürdürülebilirlik sağlansın. Balıkçılar kurallara uyarsa kendi geleceklerini güvence altına almış olurlar" diye konuştu.

Sardalyeden Palamuta, Lüferden Hamsiye… Balık Takvimi Belli Oldu! İşte Ay Ay En Lezzetli Dönemler - Resim : 2

Araştırmalar tamamlandığında bazı türlerin ilk üreme boyları da belirlenecek ve Bakanlığa sunulacak. Böylece hangi ağların kullanılmaması gerektiği netleşecek.

BALIK TÜKETİM TAKVİMİ

Balık takvimine göre, türlerin tüketilmesi önerilen aylar şöyle:

Palamut: Eylül – Aralık
Lüfer ve Çinekop: Ekim – Ocak
Hamsi: Aralık – Mart
İstavrit: Eylül – Şubat
Mezgit: Kasım – Nisan
Tekir ve Barbun: Eylül – Mayıs
Çipura: Eylül – Şubat
Levrek: Kasım – Mayıs
Uskumru: Eylül – Şubat
Sardalya: Ekim – Temmuz
Kefal: Kasım – Ağustos
Kalkan: Eylül – Şubat

Kaynak: AA

Balık
