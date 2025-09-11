NASA’dan Heyecanlandıran Açıklama: Mars’ta Yaşama Dair En Net İz Bulundu

NASA’nın Perseverance aracı, Mars’tan topladığı bir kaya örneğinde Dünya’daki mikrobiyal yaşam izlerine benzer yapılar buldu. Bilim insanları bu keşfi, Kızıl Gezegen’de yaşam olabileceğine dair bugüne kadarki en güçlü işaret olarak değerlendiriyor.

NASA'dan Heyecanlandıran Açıklama: Mars'ta Yaşama Dair En Net İz Bulundu
Kızıl Gezegen’de yaşam ihtimalini araştıran bilim insanları, şimdiye kadar elde edilen en çarpıcı bulgulardan birine ulaştı. NASA’nın Perseverance keşif aracının topladığı kaya örneği üzerinde yapılan incelemelerde, geçmişte Mars’ta yaşam olabileceğini düşündüren yapılar ortaya çıkarıldı.

MİKROBİYAL ETKİYE İŞARET EDİYOR

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, Perseverance tarafından getirilen örneklerde haşhaş tohumu ve leopar beneklerine benzeyen renkli izler tespit edildi. Dünya’da benzer oluşumların genellikle mikrobiyal faaliyetler sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi. NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, "Bu, Mars’ta şimdiye kadar bulduğumuz en net yaşam belirtisi olabilir" ifadelerini kullandı.

"ASTROBİYOLOJİK AÇIDAN EN HEYECAN VERİCİ"

Araştırmanın başyazarı Joel Hurowitz, söz konusu kayaları "muhtemelen astrobiyolojik açıdan en heyecan verici örnekler" olarak nitelendirdi. NASA Bilim Misyonu Başkanı Nicky Fox ise, "Bugün, insanlığın en derin sorularından biri olan evrende yalnız olup olmadığımıza yanıt bulmaya bir adım daha yaklaştık" dedi.

3 MİLYAR YILLIK NEHİR YATAĞINDAN ALINDI

Söz konusu örnek, "Sapphire Kanyonu" adı verilen bölgeden toplandı. Burası, yaklaşık 3 milyar yıl önce Jezero Krateri’ne su taşıyan Neretva Vallis nehir vadisinin kayalık kenarlarında yer alıyor. Bilim insanları, bu bölgeden elde edilen bulguların Mars’ın geçmişinde yaşam barındırıp barındırmadığına ışık tutabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

