Bulgaristan’da Dikkat Çeken İstihbarat İlanı: Türkçe Bilen Ajan Aranıyor

Bulgaristan’ın iç istihbarat ve karşı istihbarattan sorumlu kurumu Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), yeni ajan alımı için ilan yayınladı. İlanda, özellikle Türkçe, Arapça ve Farsça bilen adaylara öncelik tanınacağı belirtilirken, başvuru koşullarında çifte vatandaşların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

SOFYA VE YAMBOL İÇİN PERSONEL ARANIYOR

DANS’ın iş ilanı popüler kariyer siteleri üzerinden duyuruldu. Açıklamaya göre, Sofya’daki merkez için Rusça, Türkçe, Arapça ve Farsça bilen toplam 6 ajan istihdam edilecek. Ayrıca Yambol kentinde görev alacak personelin ise ekonomik güvenlik alanında çalışacağı, ancak yabancı dil şartı bulunmadığı aktarıldı.

ÇİFTE VATANDAŞLARA KAPILAR KAPALI

İlanın en dikkat çeken ayrıntısı ise başvuru şartlarında yer aldı. DANS, adayların yalnızca Bulgaristan vatandaşlığını taşıması gerektiğini belirtti. Çifte vatandaşlığı olanların ve özellikle Türkiye’den zorunlu göç eden kişilerin başvurularının kabul edilmeyeceği açıklandı.

YENİ İSTİHBARAT ELEMANLARI YOLDA

DANS’ın bu adımı, hem dil bilen uzman ihtiyacını karşılamak hem de ülkenin istihbarat kapasitesini güçlendirmek amacıyla atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkçe, Arapça ve Farsça gibi bölgesel dillerin tercih edilmesi, kurumun odaklandığı coğrafi alanlara da işaret ediyor.

