En Gösterişsiz İnsanlar Bu Burçlardan Çıkıyor
Günümüzde markalı ürünler, birçok kişi için statü ve prestij göstergesi haline gelmiş durumda. Ancak astrolojiye göre bazı burçlar bu anlayışa mesafeli duruyor.
Astrolog Lyudmila Bulgakova, markalı kıyafetlerin peşinden koşmayan ve kendi tarzını ön plana çıkaran burçları sıraladı. İşte gösterişten uzak burçlar listesi:
BAŞAK BURCU
Başak burçları, markalı ürünlerden tamamen uzak durmasa da bu konuda takıntılı değiller. Onlar için önemli olan, pahalı ya da ucuz fark etmeksizin parçaları doğru şekilde kombinleyerek şık bir bütünlük yakalamaktır. Dolayısıyla markalara bağlı kalmadan kusursuz bir görünüm elde etmeyi başarırlar.
OĞLAK BURCU
Tutumluluklarıyla bilinen Oğlak burçları, gereksiz harcamalardan hoşlanmaz. Onlara göre, aynı işlevi görecek bir ürüne daha uygun fiyatla ulaşılabiliyorsa fazla para ödemeye gerek yoktur. Bu bakış açıları, markalı ürünlere karşı mesafeli olmalarının en önemli nedenidir.
KOVA BURCU
Kova burçları ise özgür ruhlarıyla dikkat çeker. Onlar, bohem tarzı markalı kıyafetlere tercih eder. Çünkü markalı koleksiyonlarda kendi özgün stillerine hitap eden parçaları bulmakta zorlanabilirler. Yaratıcı yönleri sayesinde sıradışı kombinlerle bile şıklıklarını ortaya koyarlar.
