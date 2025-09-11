Türkiye’nin Zeytinyağı Devi İflasın Eşiğinde: Ünlü Marka İçin Kritik Süreç Başladı

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı sektöründe önde gelen firmalarından Tusem Tarım, artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 'Hünkar' markasıyla tanınan şirket için mahkeme üç ay geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı alanında önde gelen firmalarından Tusem Tarım, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Manisa’da üretim tesisleri bulunan ve özellikle "Hünkar" markasıyla tanınan şirket için Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, üç ay geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEME KOMİSER HEYETİ ATADI

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin talebini değerlendirerek konkordato süreci için üç kişilik komiser heyeti görevlendirdi. Yasa gereği alacaklılar, ilanın ardından yedi gün içinde itiraz haklarını kullanabilecek.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP

Zeytinyağı sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Tusem Tarım, çiftçilerden doğrudan temin ettiği zeytinleri modern tesislerinde işleyerek tüketiciye ulaştırıyor. Doğal ve işlenmiş ürünleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda bilinirliğe sahip olan şirket, inovasyona verdiği önem ve "Kalite tesadüf değildir" mottosuyla dikkat çekiyordu.

ARTAN MALİYETLER SIKINTIYA YOL AÇTI

Yıl boyunca üreticilerle yakın ilişki kurarak tarladaki kaliteyi artırmaya odaklanan, distribütörleriyle de kesintisiz ürün tedariki sunan şirketin, artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle mali yapısı bozuldu. Konkordato süreci, Tusem Tarım’ın iflasın eşiğinden dönmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.

