Aile Faciası! Yemek Kabusa Döndü: Siyanür, Biber Gazı, Balta, Kızgın Yağ...

Edirne’nin Havsa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, ailesine yemeklere siyanür kattığını söyledi. Ardından biber gazı, bıçak ve baltayla evdekilere saldıran şahıs, evi de ateşe verdi. Baba, oğlunu durdurmak için yüzüne kızgın yağ döktü. Olayda anne ağır olmak üzere 4 aile ferdi yaralandı, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan korkunç aile faciasında 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.

BİBER GAZI, BALTA...

O.Ç. daha sonra kapıları kilitleyerek ailesinin üzerine saldırdı. Önce banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı. Annesi Ş.Ç.'ye de baltayla saldırarak ağır yaraladı. O.Ç, daha sonra evi de ateşe verdi.

BABA KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı.

HEPSİ YARALANDI

Korkunç olayda anne, baba ve iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul’daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Siyanür Facia
