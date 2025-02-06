Bir Damlası Bile Ölümcül... Yakalanmasaydı Felaket Olacaktı: Tam 177 Kilo

Siyanürle intihar vakaları kamuoyunda sık sık gündem oluyor. Vatandaşlar için alım ve satımının 2019 yılında yasaklanmasına rağmen alışveriş sitelerinden kolayca siyanür temin etmek mümkün. Ekipler siyanür kaçakçılarına yönelik Antalya'da harekete geçti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından il genelinde "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçunu işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gayrimenkul danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanürmaddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI

Siyanür, insan sağlığına son derece zararlıdır ve vücuda girdiğinde hızla toksik etki yaratabilir. Siyanürün etkisi, kişinin maruz kaldığı miktara ve maruz kalma süresine göre değişir, ancak genel olarak şöyle etkiler gözlemlenir:

Hızlı zehirlenme: Siyanür, hücresel solunum süreçlerini engeller. Vücutta oksijen taşıyan hemoglobin ile etkileşime girerek oksijenin hücrelere ulaşmasını engeller. Bu, hücrelerin oksijensiz kalmasına neden olur ve hızla ölümcül olabilir.

Solunum zorluğu: Siyanür alındığında, vücut oksijen alamadığı için solunum hızlanır ve derinleşir.

Kalp atış hızı artar ve sonunda kalp durması yaşanabilir.

Kan basıncı düşer, vücutta şok durumuna yol açabilir.

Sinir sistemi üzerindeki etkiler:

- Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi başlangıç belirtileri olabilir.

- Sinir sistemi iflası nedeniyle bilinç kaybı, kasılmalar ve nöbetler görülebilir.

- Yüksek dozda siyanür alımı, koma ve ölümle sonuçlanabilir.

Cilt ve gözle temas: Ciltle veya gözle temas halinde siyanür bileşenleri cilt tarafından emilebilir ve toksik etki yaratabilir. Bu durum genellikle ciltte kızarıklık, tahriş veya yanma hissiyle kendini gösterir.

Yutma ve soluma: Siyanür gaz halinde solunduğunda ya da sıvı formda yutulduğunda, zehirlenme daha hızlı bir şekilde gelişir. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektirir.





Kaynak: İHA