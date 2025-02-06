Türkiye'nin En Ünlüleri Listede... Bakanlığın RADAR'ına Takıldılar! 1 Milyar 500 Milyon TL Kayıp

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimlerine 150 ünlü isim takıldı. Oyuncu ve ses sanatçılarının gelirlerini daha düşük gösterdikleri ve devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. 150 kişilik listede ise Türkiye'nin en ünlü isimleri yer alıyor. İşte o isimlerden bazıları...

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Türkiye'nin En Ünlüleri Listede... Bakanlığın RADAR'ına Takıldılar! 1 Milyar 500 Milyon TL Kayıp

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu kez de oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları radarına aldı. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ni çalıştıran bakanlık, bazı oyuncu ve ses sanatçılarının gelirlerini düşük gösterdiğini belirledi.

HANGİ ÜNLÜLER LİSTEDE?

RADAR'a takılan 150 ünlü isim tespit edildi. Yanlış beyanla devletten saklanan paranın ise 1 milyar 500 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre bu ünlüler arasında ise Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler yer alıyor.

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Kaynak: Sabah

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Serenay Sarıkaya Halit Ergenç Hadise Gülşen
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