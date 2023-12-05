Melike Şahin o projeden çıkarıldı

Öğretmenler için düzenlenen konserde son anda rüzgâr gerekçesiyle sahneye çıkmadığı belirtilen Melike Şahin’in yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım tarafından Atatürk'e saygı duruşu olarak adlandırılan Vasiyet isimli albüm projesinden çıkarıldığı öğrenildi. Yapımcı Murat Yıldırım gerekçeyi "Öğretmenlere saygısı olmayan birinin, Başöğretmen Atatürk'ün albümünde yeri yok" diyerek açıkladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tepki çeken Melike Şahin'e bir protesto da yapım şirketi sahibi Murat Yıldırım'dan geldi. Yıldırım uzun süredir çalıştığı ve birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Atatürk'e saygı albümü projesinden Şahin'i çıkardığını açıkladı.

Projenin yapımcısı Murat Yıldırım, "Geleceğe miras kalacak bir çalışmaya imza atıyoruz. Ata'nın sevdiği şarkılar 'Vasiyet' albümünde 9 çok değerli sanatçı tarafından seslendiriliyor. Bir şarkı için de Melike Şahin'e teklifte bulunmuştuk. Ama onu projemizden çıkardık. Öğretmenlere saygısızlık, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e de yapılmış demektir" dedi.