Tarihi Vlahsaray Kilisesi'nin restorasyonu için ilk adım: Ocak'ta başlıyor

GERÇEK GÜNDEM/KÜLTÜR-SANAT

Fener-Balat'ta bulunan Osmanlı döneminden kalan Vlahsaray Kilisesi'nin restorasyonu için ilk adım atıldı.

1 Aralık'ta Panayia Paramithia Vlahsaray Kilisesi'nde, Özyeğin Üniversitesi ile cemaatin vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre, koruma, güçlendirme ve tarihi alanın belgelenmesine yönelik bir çalışma yapılacak.

1 Ocak itibariyle başlayacak çalışmaların yaklaşık 2 yıl sürmesi bekleniyor. ABD Büyükelçiliği Kültürel Koruma Fonu'nun kültürel miras hibe programından finanse edilecek proje, Özyeğin Üniveristesi'nden Prof Dr. Ayşegül Özer, İstanbul Rum Patrikhanesi'nin mimarı ve Vlahsaray Meryem Ana Kilisesi Vakfı'nın üyesi Apostos Poridis de katkılarını sunacak.

1974'TE YANMIŞTI

Teselli eden Meryem Ana (Panayia Paratmithia) anlamına gelen kilisenin ismi aynı zamanda içinde bulunduğu saray olan Vlahsaray ile de anılır. Vlah Ortodoks (Romanya) halkına Kanuni Sultan Süleyman tarafından hediye edilen arazinin içine yapılan kilise ve saray 1587 yılında Pammakaritsos Manastırı'ndan (Bugünkü Fethiye Camii) kovulan İstanbul Rum Patrikliği'ne hediye edildi.

Bir dönem kentin de katedrali olan tarihi kilise 1974 yılında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.