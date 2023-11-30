İBB açıkladı: İstanbul'da en çok yağış hangi ilçeye düştü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan yağışlarla ilgili bilgi notu paylaştı. Metrekare başı en çok yağış 76 mm'yle Sarıyer ve 71,2 mm'yle Şişli'ye düştü.

İBB açıkladı: İstanbul'da en çok yağış hangi ilçeye düştü?

Birçok kentte yaşamı olumsuz etkileyen fırtına İstanbul'da etkisini kaybetti, ancak yoğun yağış devam ediyor. Çatıları uçuran, ağaçları deviren, deniz ulaşımını durduran ve 1 kişinin ölümüne neden olan fırtınanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe ilçe yağış oranlarını paylaştı.

İBB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre bugün saat 16.00'a kadar en fazla yağış metrekareye Sarıyer (76 mm), Şişli (71,2 mm), Beylikdüzü (60,2) ve Çatalca’ya (59,9 mm) düştü. Güngören 59,8, Arnavutköy 57,3, Beykoz 55,2, Eyüpsultan ise 53 mm yağış aldı.

İBB açıkladı: İstanbul'da en çok yağış hangi ilçeye düştü? - Resim : 1

İBB açıkladı: İstanbul'da en çok yağış hangi ilçeye düştü? - Resim : 2

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