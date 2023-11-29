İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da öğleden önce başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Kentte yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YÜZDE 90'A ULAŞTI

İBB haritasına göre kentte trafik yoğunluğu, yüzde 89'lara kadar çıkarken, saat 17.00 itibarıyla yüzde 87 olarak ölçüldü.

Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de yoğunluk var.

D-100 kara yolunda Cevizlibağ ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.